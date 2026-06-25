CANLI YAYIN
Geri
Venezuela'daki depremden sağ kurtulan Türk dehşeti görüntüledi: "Her yer cehennem gibi!

Venezuela'daki depremden sağ kurtulan Türk dehşeti görüntüledi: "Her yer cehennem gibi!

Venezuela’da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki ardışık depremlerin ardından bölgedeki yıkımın boyutu, felaketi bizzat yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser'in objektifine yansıdı. La Guaira'daki dehşeti görüntüleyen Eser sarsıntının ardından karşılaştığı manzarayı şu sözlerle aktardı: "Her yer cehennem gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı, her şey yıkıldı."

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki ardışık depremlerin ardından bölgedeki yıkımın boyutu, felaketi bizzat yaşayan görgü tanıklarının objektifine yansıdı. Ailesiyle birlikte Venezuela'nın kıyı şeridinde yer alan La Guaira şehrinde yaşayan ve 16 yıldır ülkede bulunan Türk vatandaşı İbrahim Eser, deprem sonrası oluşan enkazı Anadolu Ajansı (AA) için kaydetti.

"Hiçbir Yer Sağlam Kalmadı"

Büyük sarsıntıdan yara almadan kurtulan ancak şehirdeki yıkıma tanıklık eden İser, deprem anını ve sonrasındaki panik havasını çarpıcı ifadelerle özetledi. Bölgedeki durumun vahametine dikkat çeken Eser, sarsıntının ardından karşılaştığı manzarayı şu sözlerle aktardı:

"Her yer cehennem gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı, her şey yıkıldı."

Deprem Sonrası Binalar Alev Aldı

İbrahim Eser, sarsıntı nedeniyle altyapının hasar gördüğü kentte, depremin hemen ardından alev alan çok katlı bir binanın cep telefonuna yansıyan görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı. Yangın ve yıkımın eş zamanlı yaşandığı şehirde, elektrik kesintileri ve artçı sarsıntılar nedeniyle halkın sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Dünya

Bunlar da Var

Venezuela'daki enkazın altından bir kadın kurtarıldı
Venezuela'daki enkazın altından bir kadın kurtarıldı
Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde deprem!
Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde deprem!
Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem!
Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem!
'Laf atma' kavgasında otomobildeki genci defalarca bıçakladı; Alper A. kurtarılamadı
'Laf atma' kavgasında otomobildeki genci defalarca bıçakladı; Alper A. kurtarılamadı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle