Venezuela'daki depremden sağ kurtulan Türk dehşeti görüntüledi: "Her yer cehennem gibi!

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 10:51 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 10:54

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki ardışık depremlerin ardından bölgedeki yıkımın boyutu, felaketi bizzat yaşayan görgü tanıklarının objektifine yansıdı. Ailesiyle birlikte Venezuela'nın kıyı şeridinde yer alan La Guaira şehrinde yaşayan ve 16 yıldır ülkede bulunan Türk vatandaşı İbrahim Eser, deprem sonrası oluşan enkazı Anadolu Ajansı (AA) için kaydetti.

"Hiçbir Yer Sağlam Kalmadı"

Büyük sarsıntıdan yara almadan kurtulan ancak şehirdeki yıkıma tanıklık eden İser, deprem anını ve sonrasındaki panik havasını çarpıcı ifadelerle özetledi. Bölgedeki durumun vahametine dikkat çeken Eser, sarsıntının ardından karşılaştığı manzarayı şu sözlerle aktardı:

"Her yer cehennem gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı, her şey yıkıldı."

Deprem Sonrası Binalar Alev Aldı

İbrahim Eser, sarsıntı nedeniyle altyapının hasar gördüğü kentte, depremin hemen ardından alev alan çok katlı bir binanın cep telefonuna yansıyan görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı. Yangın ve yıkımın eş zamanlı yaşandığı şehirde, elektrik kesintileri ve artçı sarsıntılar nedeniyle halkın sokaklardaki bekleyişi sürüyor.