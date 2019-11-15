

Karaköy'deki olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Saldırının şokunu yaşayan genç kıza arkadaşı destek oldu. Genç daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.







SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karaköy'de başörtülü 2 genç kızın hedef alındığı olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.





OLAY

Saat 15.00 sıralarında iki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın, onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Çevredekiler saldırıya tepki gösterirken görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.