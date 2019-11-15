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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 18:39

Son dakika: 'de saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu

Son dakika... 'de yolda yürürken başka bir kadının saldırısına uğrayan kadın şikayetçi oldu. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.


'deki olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Saldırının şokunu yaşayan genç kıza arkadaşı destek oldu. Genç daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Karaköy'de başörtülü 2 genç kızın hedef alındığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


OLAY
Saat 15.00 sıralarında iki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın, onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Çevredekiler saldırıya tepki gösterirken görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

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