Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib’de görev yapan Mehmetçiklere mesaj 21.02.2020 18:17

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla, İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri’nde incelemelerde bulundu. Harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin detaylı bilgi alan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib’de görev yapan personelle telsizden konuştu. Sahadaki Mehmetçikten "Her zaman hazırız" karşılığını alan Akar, "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." dedi.