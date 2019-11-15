Karaköy'deki olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Saldırının şokunu yaşayan genç kıza arkadaşı destek oldu. Genç daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Olayın görgü tanığı Süleyman Ekingen A Haber canlı yayınında yaşananları anlattı.

Ekingen, "Olay esnasında biz rutin çalışıyorduk. Sonradan kamera görüntülerine baktığımıza gördük. Çevrede birkaç dostumuzdan da İslami giyimlerinden dolayı öğrendiğime göre hakarete uğrayıp darp edildiğini söylediler. Emniyet şu an ilgileniyor. Hanımefendilere yardımcı olduk. Hiç kimsenin kılık kıyafeti veya görüşünden dolayı hiç kimsenin şiddet görmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.