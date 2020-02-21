Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: İran'dan gelen tüm yolcuları... 21.02.2020 16:45

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, "Virüsü tedbirlerle ülkemizden uzak tutmayı başardık" dedi. Koca, "Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor. Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Koca, "Virüsü tedbirlerle ülkemizden uzak tutmayı başardık." dedi.



Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:



İRAN'DAKİ VAKALAR

İran Sağlık Bakanı ile görüştüm ve yanınızdayız mesajı verdim. İran Sağlık Bakanı, şüpheli vakanın 750 olduğunu 18 vakada pozitif Korona virüs bulunduğunu 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.







Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor. Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk.



ÇİN'E YARDIM UÇAĞI

Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz.