05.06.2020 01:35

İçişleri Bakanlığı, 6 Haziran cumartesi günü ve 7 Haziran pazar günü 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı öncesi bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar açık olacak. 6 Haziran Cumartesi günü ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında çalışacak. Cumartesi ve pazar günleri evlere paket servisi yapan restoranlar, fırınlar, ekmek satan bayiler açık olacak. Öte yandan bazı yerler ve çalışanlar da sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. İşte muaf tutulan yerler ve kişiler…