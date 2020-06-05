05.06.2020 01:16

6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyordu. Konu hakkında İçişleri Bakanlığından önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. 15 ilde; 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte detaylar...

*15 ilde; 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak*

05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.