Son dakika haberi! Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Sayı 18 bin oldu, mültecilere kapıları kapatmayacağız

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde buluşmasında konuştu.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah itibari ile 18 bini geçen bir mülteci sayımız var. Bugün 25-30 bini bulabilir. Biz mültecilere kapıları kapatmayacağız.Hep yaptığımız gibi yine kendi göbeğimizi kendimiz kesecek, öyle veya böyle bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız" dedi.
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Sayı 18 bin oldu, mültecilere kapıları kapatmayacağız29.02.2020 13:05
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