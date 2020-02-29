İdlib şehitlerimize hakaret eden PKK'lı alçağa tepki yağdı: Bu şerefsiz derhal yakalansın | Video 29.02.2020 13:31

İdlib'de 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından sosyal medya provokatörleri de boş durmadı. "Ne oldu lan köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz?" diye video paylaşan PKK sempatizanı alçağa yine sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar, "Bu şerefsiz derhal yakalansın" yorumlarını yaptı.

PKK sempatizanı Reşat Muaz, TikTok'ta çeşitli videolar çekerek şehitlerimize dil uzattı.





"KÖPEKLERİNİZİ GÖMMEYE Mİ GİTTİNİZ, HEPİNİZ GEBERECEKSİNİZ"

PKK'lı Reşat Muaz videoda, "Oğlum bu kadar kuduracağınızı bilmiyordum. Ne oldu lan, köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz? Aferin size, aferin. Hepiniz gebereceksiniz." dedi.







"BU ŞEREFSİZ DERHAL YAKALANSIN"

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Twitter'da vatandaşlar "Bu şerefsiz derhal yakalanıp hesap versin" yorumunda bulundu.