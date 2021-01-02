F-35’lere nazar değdi! ABD tam kapasiteli seri üretimi durdurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), teknik sorunlar nedeniyle 5. nesil savaş uçağı F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya alarak, düşük hızlı seri üretime geçtiğini açıkladı.

ABD'de Pentagon'un teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığı, düşük hızlı seri üretime geçme kararı aldığı belirtildi.

Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord tarafından alınan karar, Lord'un sözcüsü Jessica Maxwell tarafından duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve teknik sorunlar nedeniyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretimine başlanmasının süresiz olarak ertelendiğini belirten Maxwell, düşük hızlı seri üretimin ise planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Pentagon yaklaşık 3 yıldır uçağın muharebe simülasyon testlerinin tamamlanmasını beklerken, Kovid-19 salgını ve diğer teknik sebeplerin, söz konusu testleri geciktirdiği belirtildi.

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Joe Biden'ın savunma ekibinin, F-35 programının bundan sonraki gidişatına ve tam kapasite seri üretim kararının akıbetine karar vermesi bekleniyor.

Yaklaşık 398 milyar dolarlık F-35 programında bu kararı verme nedeninin teknik sorunlar ve koronavirüs (Kovid-19) pandemisi olduğu ifade edildi. Öte yandan 2020 yılında Lockheed Martin şirketinin savaş jetlerini üretme yüzdesinin 8 gerilediği bildirildi.

F-35'LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Adı Şimşek 2'dir. Lockheed Martin şirketi tarafından üretilmektedir. F-35 savaş uçakları çok amaçlı uçaktır.

Av ve bombardıman uçağıdır. F 35 savaş uçakları yapılırken birçok uçağın özelliklerinin tek uçakta birleştirilmesi fikri ile yapılmıştır.

Bunu sebebi ise uçak maliyetlerinin düşürülmesidir. Fakat yapım sonrasında düşünülenden daha maliyetli olmuştur.

F35 savaş uçakları 5. nesil savaş uçağı olarak adlandırılırlar. F-35 savaş uçakları aralarında ülkemizinde bulunduğu toplam olarak 9 ülkenin katkısı ile yapılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda, Danimarka ve Avusturalya'dır.

Ayrıca ülkemiz bu uçağın bir çok parçasını da üretmektedir.

F-35 ÖZELLİKLERİ, HIZI, FİYATI NEDİR?

F-35 modelleri farkları nelerdir?Şimşek 2 savaş uçağı ilk uçuşunu 2006 yılında yapmıştır. Uzunluğu 15,67 metre yüksekliği: 4,33 metredir.Kanat açıklığı 10,65 metredir. Uçağın boş ağırlığı 13,17 tondur. (A model) F-35B ve F-35 C modellerinin ağırlığı A modelinden yaklaşık olarak 1,5 ton daha ağırdır. Normal yüklü ağırlığı 22,4 ton olmasına karşın azami kalkış ağırlığı 31,8 tondur.

Hedeflerini çok uzak mesafelerden görebilme özelliğine sahiptir.Uçak tek pilotlu bir uçaktır.

F 35'lerin diğer savaş uçaklarından farkı ise tüm silahlarını gövde içinde saklıyor olmasıdır. Dışarıdan herhangi bir bombası veya silahlarını göremezsiniz.

Dikey iniş ve kalkış özelliğine sahiptir (F-35B)Uçağın azami hızı 1932 kilometre/Saat olarak belirtilmektedir.

Menzili modeller arasında çok az farklar olsa da yaklaşık olarak 2000 kilometre civarındadır.

18.000 Metrelik bir irtifaya çıkabilmektedir.Tırmanma hızı saniyede 200 metredir.

TAŞIDIĞI SİLAHLARIN ÖZELLİKLERİ

1 adet 25 mm'lİk top 4 namlulu top.

Havadan karaya füzeler:

AGM-88 HARM

AGM-158 JASSM

Brimstone

Lockheed Martin JAGM

Storm Shadow

SOM

Havadan Havaya Füze:AIM-120 AMRAAM

AIM-9 Sidewinder

IRIS-T

MBDA Meteor

Ant-gemi füzesi:

Naval Strike Missile JSM

Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)

Bombaları:

MK-84, MK-83, MK-82 Genel maksat bombaları

CBU-100 küme bombası

Paveway serisi lazer güdümlü bombalar

GBU-39 SDB küçük çap bombalar

JDAM serisi

B61 Nükleer bomba

AGM-154 JSOW

F-35 MODELLERİ VE AYIRAN ÖZELLİKLERİ

F-35 savaş uçaklarının çok yönlü uçaklardır. Bu nedenle bu savaş uçağından 3 tip yapılmaktadır. Bunlar; F35A, F35B ve F35C modelleridir. Bu modeller

birbirinden ayıran özellikleri ise şöyledir.

F-35A geleneksel kalkış yapabilen model

F-35B kısa kalkış dikey iniş özelliği olan model

F-35C uçak gemilerine inebilen model

Ülkemiz bu uçak modellerinden tahmin edeceğiniz üzere F-35A için anlaşma yapmıştır. Çünkü ülkemizin uçak gemisi bulunmadığından dolayı özellikle F-35B ve F-35C modeller uçak gemisi bulunan ülkeler için yapılmakta olup büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılacaktır.

Ülkemizin alacağı F-35A modelinin toplam maliyetinin 150-200 milyon dolar olacağı tahmin edilmektedir.