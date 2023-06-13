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Son Dakika Haber! Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Son Dakika Haber! Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
13.06.2023 10:30

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 14 zanlıdan 13'ü yakalandı. Bir zanlının yakalanması için operasyon sürüyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı şüpheliler tespit edildi. Soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 14 zanlıdan 13'ü yakalandı.

Ankara genelinde farklı semtlerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlenen 5'i astsubay rütbesiyle görevde olmak üzere 14 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 ilde Ankara merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü yakalandı. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. ﻿

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