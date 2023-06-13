CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istifa sorusuna cevap: "Hangi kanaldan geliyorsunuz?"

14 ve 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir hezimet yaşayan CHP'de büyük hesaplaşma 29 Mayıs'ta başladı. Fondaş medya başta olmak üzere İmamoğlu ve CHP içindeki birçok isim Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken SZC TV'ye çıkan CHP Genel Başkanı yandaşları tarafından adeta köşeye sıkıştırıldı. Bugün TBMM'deki CHP Grup Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu çıkışta bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hangi kanaldan geliyorsunuz" şeklinde karşılık verdi. Kendi yandaşları tarafından köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı, "Hepsi Ekrem'ci olmuş Kemal ne yapsın" yorumlarına neden oldu.