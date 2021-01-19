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SON DAKİKA: Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı

SON DAKİKA: Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı
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SON DAKİKA HABERİ... Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna başlanırken, soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün finans yapılanması içerisinde yer alan 37 şüpheli belirlendi. Yapılan çalışmanın ardından bu sabah şüphelilerin yakalanması için polis tarafından operasyon başlatıldı. Gaziantep merkezli olarak 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda para ve örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna başlanırken, soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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