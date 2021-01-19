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SON DAKİKA: Bakıcı şiddetine maruz kalan yaşlı kadının ablası konuştu: Beni de döverler diye korkuyorum

SON DAKİKA: Bakıcı şiddetine maruz kalan yaşlı kadının ablası konuştu: Beni de döverler diye korkuyorum
19.01.2021 11:57
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Son dakika haberine göre, İstanbul Kadıköy'de yaşlı bir kadının Özbekistan uyruklu bakıcısı tarafından hem sözlü hem de fiziki saldırılara maruz kaldığı görüntüler büyük tepki çekti. Yaşlı kadının 87 yaşındaki ablası yaptığı açıklamada, “Allah onları bildiği gibi yapsın. Beni de döverler diye korkuyorum” dedi.


Kadıköy'de Özbekistan uyruklu bakıcının, yaşlı kadına sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğu görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yaşlı kadının 87 yaşındaki ablası yaptığı açıklamada, "Allah onları bildiği gibi yapsın. Beni de döverler diye korkuyorum" dedi.

Kadıköy Göztepe'de Özbekistan uyruklu kadın bakıcının, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu.


Yaşlı kadının 87 yaşındaki ablası yaptığı açıklamada, "Kardeşim yaşlılığından dolayı biraz huysuz. 'Kızım şunu getir, kızım bunu getir' der. Siz de görüntüleri görmüşsünüzdür.

Bileklerindeki morlukları bakıcı yapmıştır. Biz şikayetçi olmadık. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ne yapalım? Ben Allah'a şikayet ettim, o yeter bana. Kardeşim çok hasta, önümüzdeki günlerde doktor gelecek" dedi.

"BENİ DE DÖVERLER DİYE KORKUYORUM"
Bakıcıyı hemen gönderdiklerini söyleyen yaşlı kadın, "Onlar çok yaramazlar, tutup sokakta beni de döverler. Ben korkuyorum yavrum. Ben 87 yaşımdayım. Devamlı kardeşimde kalmıyorum. Ara sıra geliyorum. Ama ona çok hakaret ettiler. Bakıcıyı internet üzerinden bir şirketten bulduklarını biliyorum. Görüntülerde de sürekli cinsel tacizde bulunuyorlardı" diye konuştu.

"BAĞRIŞLARINI DUYUYORDUK"
Şiddete uğrayan mağdur kadının komşusu ise, "Birkaç gün boyunca yüksek sesli bağrışlarını duyduk. Hırpalanma şeklinde. Son 1 haftadır bayağı yoğunlaştı" dedi.

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