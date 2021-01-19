SON DAKİKA: Arnavutköy'de kayan minibüsü durdurmak isteyen sürücü canından oluyordu

SON DAKİKA HABERİ... Arnavutköy'de bir kişi camlarını silerken hareket eden aracını durdurmak isterken canından oluyordu. Sürücünün, ölümden döndüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın altında bir kişinin sürüklendiğini gören mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı ve adından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.