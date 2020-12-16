SON DAKİKA: FOX TV'nin dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın skandal talebini mahkeme reddetti

Son dakika haberi! Geçtiğimiz aylarda Eda Demirci, eski eşi Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın defalarca fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını söylemiş, "İsmail benim sağlığımı, hayallerimi ve doğmamış çocuğumu çaldı" demişti. Bu açıklamalar sonrası eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'ya büyük tepki gösterilmişti. Fox TV'nin tepkilere kulak tıkaması ve hala dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'yı ekranlarına çıkarması da sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Dayakçı Küçükkaya, geçen yıl boşandığı eşi Eda Demirci’nin sosyal medya paylaşımı yaparak tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeden korunma istedi. Mahkeme dayakçı İsmail Küçükkaya'nın talebini “Paylaşım şiddet tanımına uymuyor” diyerek reddetti.

Öğretmen Eda Demirci'nin, Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı.









Demirci, Küçükkaya'ya 1 milyon 200 bin liralık tazminat davası açmış, taraflar daha sonra anlaşmalı boşanmıştı. Ancak boşanma sonrası eski karı koca birbirleri aleyhinde yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemeden korunma talebinde bulunmuş, mahkeme de tarafların korunmasına karar vermişti.













KÜÇÜKKAYA'DAN SKANDAL TALEP

İddiaya göre Küçükkaya; Demirci'nin 30 Ekim'de Instagram'da yaptığı paylaşım sonrası onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini iddia ederek 3 aylık yeni bir korunma kararı verilmesini istedi.









Ancak mahkeme Küçükkaya'nın bu talebini "O yazı yasada tanımlanan şiddet tanımına uymamakta, eleştiri ve hak arama mahiyetindedir" diyerek reddetti. Küçükkaya bu karara şu sözlerle itiraz etti: "Bir kullanıcı, 'Eski eşin olacak adam adinin tekiymiş', başka biri de, 'İsmail denen şahıstan tiksiniyorum' gibi hakaret içerikli yorumlar yapmıştır. Demirci sessiz kalmıştır. Verilen ret kararı yasaya aykırıdır."

Mahkeme, Küçükkaya'nın itirazını da reddetti.











'BENİM ZORLU MÜCADELEM ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'

İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "...beni ve yakınlarımı gerçekleri anlatırsam tazminat davalarına boğmakla tehdit eden İsmail Küçükkaya hakkında aldırdığım korunma kararı devam etmektedir. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı için yapmış olduğum röportaj sebebiyle 100 bin liralık tazminat davası açmıştır. Mücadelemin çok zor olacağını biliyordum. Benim hak arayışım artık örnek teşkil etmektedir."





Eda Demirci katıldığı bir yayında "İsmail Küçükkaya, susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aramış. Kendisine yakın tüm medyada haber yapılmasını engelledi sonra da bana komplo yapıldı dedi. Atatürk'ü bile kullandı." demişti.











MEDYA SUS PUS OLDU!

İşte bazı medya kuruluşlarının korktuğunu ve bu şiddet olayı karşısında sus pus olduklarını dile getiren Eda Demirci'nin açıklamaları...

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