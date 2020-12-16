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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Irak ile vizeler kalkabilir

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Irak ile vizeler kalkabilir
16.12.2020 13:23
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Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2009'da karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık ancak DEAŞ yüzünden güvenlik problemi olmuştu. Tekrar vize uygulamasını geri getirmek zorunda kalmıştık. Bunu tekrar geri getirebiliriz." dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ortak basın toplantısı düzenliyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye ile Iran arasında görüş ayrılığı yok. Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ediyoruz. Terörle mücadelesini destekleyeceğiz.

Kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2009'da karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık ancak DEAŞ yüzünden güvenlik problemi olmuştu. Tekrar vize uygulamasını geri getirmek zorunda kalmıştık. Bunu tekrar geri getirebiliriz.

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