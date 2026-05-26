Yozgat'ta zehir tacirlerine darbe: Düzenlenen narkotik operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 01:15 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 01:17

Narkotik Ekipleri Düğmeye Bastı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok Sayıda Suç Unsuru Yakalandı

Gerçekleştirilen başarılı operasyonda saptanan 5 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikamet ettikleri adreslerde narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan detaylı aramalarda; bin 730 adet sentetik ecza hap, 42 adet ecstacy hap, 31 gram sentetik kannabinoid, 24,67 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet fişek ele geçirildi.

Adli Mercilerce Tutuklandılar

Emniyetteki sorgu ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.