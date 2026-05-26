Nevşehir'de kayalıklarda mahsur kalan kadını AFAD kurtardı

Esentepe Mahallesi yakınlarındaki Toptepe'ye gezintiye çıkan Süreyya Y., havanın kararması ve telefonunun şarjının bitmesiyle mahsur kaldı. Çığlıkları duyan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Zirvede Mahsur Kaldı

Edinilen bilgilere göre, gezi ve yürüyüş amacıyla tepeye çıkan Süreyya Y., bir süre sonra havanın kararmasıyla birlikte dik ve engebeli kayalık arazide yolunu kaybederek mahsur kaldı. Cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yakınlarına veya kurtarma ekiplerine ulaşamayan talihsiz kadın, sesini duyurabilmek için bağırarak çevreden yardım istemeye çalıştı.

Yağış Ekiplerin İşini Zorlaştırdı

Tepeden yükselen çığlıkları fark eden duyarlı bir vatandaşın durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ancak kent genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle arazinin çamurlaşarak kaygan bir hal alması, polis ekiplerinin zirvedeki kayalıklara ulaşmasını engelledi. Bunun üzerine durumun ciddiyeti göz önüne alınarak olay yerine AFAD ekipleri davet edildi.

Emniyete Götürüldü

Kısa sürede bölgeye intikal eden AFAD arama kurtarma personeli, profesyonel ekipmanlar kullanarak kadının bulunduğu dik kayalıklara tırmandı. Süreyya Y., ekiplerin titiz ve güvenli çalışması neticesinde mahsur kaldığı sarp kayalıklardan alınarak sedye yardımıyla tepeden aşağıya indirildi. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince ilk sağlık kontrolleri gerçekleştirilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

