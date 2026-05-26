İzmir’de Miting alanı gerginliği: Barikatı aşıp TOMA’nın üzerine çıkan gösterici gözaltında!
CHP İzmir İl Başkanlığı'nın çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık ile güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri arasında gerginlik yaşandı; yürüyüş ve miting alanı sınırlandırmalarına uymayarak güvenlik barikatlarını zorlayan grup içinden bir kişinin TOMA olarak bilinen zırhlı polis aracının üzerine tırmanarak su püskürtme mekanizması ve elektrik kablolarına zarar vermesi kameralara yansırken, emniyet güçleri tarafından araçtan indirilerek gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan