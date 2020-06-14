FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, Küçükkaya'dan gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddeti anlattı

"BAŞKA KADINLARLA MESAJLAŞIP FOTOĞRAFLARINI ATIYOR"

Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını da açıklayan Demirci, FOX sunucusunun başka kadınlarla mesajlaşarak onlara fotoğraflar attığını açıkladı. Küçükkaya'nın başka kadınlarla mesajlaşmalarını yakaladığını itiraf eden Demirci, "Dışarı çıkdığında başka kadınlarla mesajlaşıyor. Onlara fotoğraflarını atıyor, onlar da ona atıyor." dedi.

" 'SENİN YÜZÜNÜ DAĞITIRIM' DEDİ, SONUNDA YAPTI"

Evliliği süresinde psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete uğradığını da belirten talihsiz kadın, Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini söyledi.