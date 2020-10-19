İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören Eda Demirci: Gazetecileri ve kadın derneklerini tek tek arayıp susturdu

FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddet uyguladığı haberi gündemi sarsarken bazı tv ve gazeteler skandala sessiz kalmıştı. İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören eski eşi Eda Demirci, yaptığı son açıklamada Küçükkaya'nın susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aradığını söyledi.

FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, Küçükkaya'nın evlilikleri boyunca kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını anlatmış, itirafları günlerce kamuoyunu meşgul etmişti.



BİR TELEFONLA ŞİDDETE SESSİZ KALDILAR

Eda Demirci'nin açıklamaları gündemi bir hayli meşgul ederken, bazı tv ve gazeteler şiddete sessiz kalmayı tercih etti.







İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören eski eşi Eda Demirci, yaptığı son açıklamada Küçükkaya'nın susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aradığını söyledi.



Demirci, katıldığı bir yayında "Kendisine yakın tüm medyada haber yapılmasını engelledi sonra da 'bana komplo yapıldı' dedi" ifadelerini kullandı.



ATATÜRK'Ü BİLE KULLANDI

Eda Demirci, Küçükkaya'nın skandalı örtbas etmek için Atatürk'ü bile kullandığını belirtti.