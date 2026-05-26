Kadına şiddeti engellemek isteyen iki kardeş bıçaklanarak yaralandı!

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 01:19 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 01:22

Şiddeti Gören Kardeşler Araya Girdi

Olay, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek şahsın, yanındaki kadını acımasızca darp ettiğini gören F.K. ve F.K. isimli iki kardeş, duruma kayıtsız kalmayarak kavgaya müdahale etmek istedi. Şiddet mağduru kadını öfkeli adamın elinden kurtarmaya çalışan kardeşler, bir anda şahsın fiziki saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Biri Karnından Diğeri Elinden Yaralandı

Gözü dönmüş erkek şahıs, yanındaki kesici aletle kendisini engellemeye çalışan iki kardeşe saldırdı. Arbede esnasında kardeşlerden biri karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, diğeri ise elinden bıçaklanarak kanlar içinde kaldı. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olay sonrası durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Kadını Alıp Araçla Kaçtı

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri de yaralı iki kardeşe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerin tedavisi sürerken, olay sonrası darp ettiği kadını zorla yanına alarak bir araçla kayıplara karışan şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.