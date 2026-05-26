Kastamonu'da kaza: Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Acı içinde yerde kalan ve sürekli dua eden yaralı kadın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Vatandaşlar Sakinleştirmeye Çalıştı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hızla yaralı kadının yardımına koştu. Kazanın etkisiyle şoka giren ve büyük panik yaşayan F.K.'yi çevredeki vatandaşlar su içirerek ve sakinleştirici sözler söyleyerek teselli etmeye çalıştı. Yaşadığı korku nedeniyle acı içinde yerde yatan kadının, sağlık ekiplerinin müdahalesini beklerken sık sık Kelime-i Şehadet getirdiği ve dua ettiği görüldü.

Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, sedyeyle ambulansa taşınarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu

