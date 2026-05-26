Kontrolden çıkan otomobil refüje ok gibi saplandı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 20:13

Çarpışmanın Etkisiyle Takla Attı

Olay, Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Şeker Fabrikası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolu üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlardan biri takla atarak savruldu. Hızla orta refüje doğru sürüklenen otomobil, buradaki demir korkuluklara saplanarak durabildi.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle adeta demir yığınına dönen ve refüjde asılı kalan araç içerisinde bulunan bir kişinin yaralandığı saptandı. Sağlık görevlileri, çevredekilerin de yardımıyla yaralı vatandaşı araçtan çıkararak ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi.