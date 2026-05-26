Çanakkale'de operasyon: FETÖ'den aranan firari 2 zanlı tutuklandı

Binlerce Şahıs Ve Araç Didik Didik Arandı

Olay, Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla 18-25 Mayıs tarihleri arasında geniş kapsamlı huzur uygulamaları gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla yürütülen uygulamalar çerçevesinde tam 9 bin 555 şahsın kimlik sorgusu yapılırken, 2 bin 926 araç ise detaylıca incelendi.

Suç Unsurları Ve Firariler Yakalandı

Polis ekiplerinin sahada yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 18 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği saptanan 556 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 55 şüpheliye de Kabahatler Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulandı. Aramalarda ayrıca 60,75 gram narkotik madde, 20 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, fişekler, hassas terazi ve yasa dışı bitki yetiştirme düzenekleri ele geçirildi. Olaylarla ilgili 53 şüpheliye adli işlem yapılırken, kenevir ekimi suçundan yakalanan 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hapis Cezası Bulunan FETÖ Üyeleri Cezaevinde

Huzur uygulamalarının en kritik halkasını ise terör örgütlerine yönelik operasyonlar oluşturdu. Denetimler esnasında, "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ile yine aynı suçtan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 1 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki yasal işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen terör örgütü üyesi 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.