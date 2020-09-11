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Son dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına İstanbul merkezli şafak baskını

Son dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına İstanbul merkezli şafak baskını
11.09.2020 07:46

Son dakika haberine göre, terör örgütü FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyonda 44 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi.


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