Son dakika haberine göre, terör örgütü FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyonda 44 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi.
Son dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına İstanbul merkezli şafak baskını
11.09.2020 07:46
- Son dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına İstanbul merkezli şafak baskını
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