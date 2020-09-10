ABD’nin California eyaletinde farklı bölgelerde devam eden yangınlar 144 bin dönüm araziyi kül ederken, San Francisco kentinde gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi. Kontrol altına alınamayan yangına yönelik itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
California'daki yangınlar nedeniyle San Francisco'da gökyüzü turuncuya büründü
10.09.2020 03:49
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