Son dakika: FETÖ'nün "Hawala" sistemi deşifre olmuştu! Milyonlarca Euro Türkiye'ye getirildi 22.11.2019 11:53

Almanya ve Hollanda polisi harekete geçti. Yasa dışı hawala sistemiyle 200 milyon euroluk para transferi yapan 27 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonla FETÖ'nün ilk defa bu sistemi kullandığı ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü de hemen operasyon düzenledi. Aralarında 6'sı döviz bürosu yöneticisi 79 kişi gözaltına alındı. Zanlıların hawala sistemiyle Avrupa ülkelerinden 13 milyon 744 dolar, 2 milyon euro'yu ve 12 milyon lirayı İstanbul'a getirdikleri belirlendi.

CNN Türk'ün haberine göre; Bu paraların daha sonra anadolu illerindeki FETö'nün gaybubet evlerinde dağıtıldığı tespit edildi.

HAWALA SİSTEMİ NEDİR?

Hawala yasa dışı olarak toplanan paraların başka bir ülkeye illegal yollarla transfer edilmesi anlamına geliyor. Avrupa'daki FETÖ üyeleri paraları çete üyelerine teslim ediyorlar, ardından şifre yöntemiyle paraları teslim alıyorlardı...