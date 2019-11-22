Müge Anlı'dan canlı yayında son dakika Palu Ailesi itirafı: Tuncer Ustael'in boğazına yapışıp... (22 Kasım 2019 Cuma) 22.11.2019 11:28

Müge Anlı'dan son dakika itirafı! Palu ailesi dehşetiyle ilgili 22 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika açıklamalarında bulunan başarılı sunucu Müge Anlı, tanıkların ifadelerini aktardı. Türkiye'yi sarsan Palu Ailesi olayında Havva, Fatih ve İsa Palu'nun katıldığı ilk yayından itibaren ardı arkası kesilmeyen cinsel istismar, tecavüz, işkence ve cinayet iddiaları yılan hikayesine döndü ve Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı gerçeklerle canlı yayında gözaltı gerçekleşti. 1 yıl önce yaşanan Palu Ailesi olayıyla ilgili Müge Anlı'dan canlı yayında itiraf geldi. Bu güne kadar sayısız konu işleyen Müge Anlı, Palu ailesi olayından çok etkilendiğini işte bu sözlerle aktardı...

Müge Anlı canlı yayında Palu ailesi son dakika gelişmelerini aktarırken itirafta bulundu. İşte Müge Anlı'nın Palu itirafı...

Palu ailesi olayı burada işlenirken ben gerçekten kendimi kötü hissettim. Burada gel üç saat konuş sonra dön hayatına lay lay lom yapamıyorum ben. Annem diyor ki 'bu hiç profesyonellik değil', hayır profesyonellik yok zaten üzülüyorsun ya da seviniyorsun. Güzel bir şey olduğu zaman ben bütün gün mutlu mutlu geziyorum mesela.

"İTİRAF EDİYORUM İLK DEFA BİR KONUĞU..."

Müge Anlı sözlerine şu şekilde devam etti, "Hiç izlememiştim ben bugüne kadar ne konuşulduğunu. Dün internette gezinirken tesadüfen denk geldim. 1 senedir hiç izlemedim çünkü Tuncer'in yüzünü bile görmek istemedim. Neyse oturdum izledim ne konuşulmuş diye baktım ve Tuncer'in ne kadar yüzsüz yüzsüz her şeyi yalanladığını izlerken de başka bir şey görüyorsun. Çünkü içindeyken başka sinirleniyordum zaten. İtiraf ediyorum ilk defa bi konuğu bi gücüm olsa, erkek olsam yapış boğazına şu şeye yapıştır istiyordum gerçekten. İçimden kötü şeyler geçmesine engel olamadım." dedi