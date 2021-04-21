SON DAKİKA: FETÖ'nün "gaybubet evi" yapılanmasına eş zamanlı baskın: 29 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre, İstanbul’da, FETÖ’nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 33 hücre yapılanmasına düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Öte yandan Adana’da FETÖ’ye yönelik operasyonda 6’sı askeri öğrenci, 1’i öğretmen ve 1’i de İncirlik Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 34 şüpheliden 29'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ve üye oldukları belirlenen 34 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.



ZANLILARDAN 29'U YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 33 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 29'unu yakaladı.

Ayrıca, hücre evlerinden birinde gizlenen ve farklı bir mahkemeden aranması olan 1 şüpheliye de gözaltı işlemi yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen 30 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.





ADANA'DA FETÖ OPERASYONU

Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 6'sı askeri öğrenci, 1'i öğretmen ve 1'i de İncirlik Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'da FETÖ'ye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapmasında çalışma başlattı. Yapılan çalışama sonucunda 6'sı askeri öğrenci, 1'i öğretmen, 1'i de İncirlik Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişinin FETÖ ile bağlantısı olduğunu saptadı. Yapılan çalışmalarda zanlıların mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlarla arandığı öne sürüldü. Zanlılardan öğretmenin terör örgütünün bankasına para yatırdığı da belirlendi. Zanlılar bu sabah yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Adli tıbba getirilip sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.