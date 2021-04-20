RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Şanlıurfa’da sokak ortasında pitbull cinsi köpek kediye saldırdı! İşte o anlar…

Şanlıurfa’da sokak ortasında pitbull cinsi köpek kediye saldırdı! İşte o anlar…

Şanlıurfa’da sokak ortasında pitbull cinsi köpek kediye saldırdı! İşte o anlar…
20.04.2021 18:59
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Detaylar ortaya çıktı!...

Şanlıurfa'da sahiplerinin gezdirdiği tasmalı 'pitbull' cinsi köpek, kaldırımdaki sokak kedisine bir anda saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kedi kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Fuzuli Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde ağaca zincirlenen pitbull cinsi köpek, o sırada yanından geçen bir kediyi yakaladı. Kediyi dişleriyle parçalamaya çalışan köpek, çevredekilerin sopalı müdahalesine rağmen saldırısını sürdürdü.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kaydedilen o anlar ise kan dondurdu.

Uzun süre devam eden saldırı, vatandaşların çabası sonrası güçlükle sona erdirildi.

Köpeğin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kedi ise yol kenarına bırakıldı.

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