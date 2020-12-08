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Son dakika: FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon: 37 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika: FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon: 37 kişi hakkında gözaltı kararı
08.12.2020 12:09
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Son dakika haberine göre FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14'ü aktif 31 doktor, 6 mahrem imam toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve bu şekilde tespit edilen şüphelilerin FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, daha önce GATA bünyesinde görev yapan/görev yapmış (4'ü GATA'da olmak üzere) 14'ü aktif görevde, 2'si emekli, 1'i istifa etmiş, 14'ü ihraç olmak üzere 31 doktor, 6'sı 'mahrem imam' toplam 37 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

BİR OPERASYON DA SAĞLIK BAKANLIĞINDA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, HTS analiz raporları, Bank Asya kayıtları ve aleyhe beyanlar gibi örgüt mensubu oldukları yönünde deliller bulunan; 3'ü aktif (1'i Bylock kullanıcısı), 3'ü ihraç edilmiş (1'i Bylock kullanıcısı), 2'si istifa, 1'i emekli olmak üzere 9 doktor ile 1'i ihraç Bylock kullanıcısı hemşire olan toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.

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