Haberler Video Haber Videoları Elektrikli kaykaylar için TBMM'ye sunulan yasa telifine göre hız sınır 25 km olacak

Elektrikli kaykaylar için TBMM'ye sunulan yasa telifine göre hız sınır 25 km olacak

Elektrikli kaykaylar için TBMM'ye sunulan yasa telifine göre hız sınır 25 km olacak
08.12.2020 11:05
Ana Sayfa 01:53
Tacizci CHP'linin görüntüleri...
Ana Sayfa 01:40
Böyle maske kullanımı...
Ana Sayfa 01:29
CHP içindeki taciz ve tecavüz...
Ana Sayfa 02:32
Bahçeli'den olay Kılıçdaroğlu...
Ana Sayfa 02:07
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 03:31
Görenler şaştı kaldı! 25 metre...
Ana Sayfa 02:20
Altın 2021'de yükselecek mi?...
Ana Sayfa 02:11
"Sağlık Bakanı haklı, ben...
Ana Sayfa 04:02
İstanbul’da o ilçelerde...
Ana Sayfa 01:43
İstanbul'da sır intihar!...
Ana Sayfa 02:45
İhtiyacı olan, TC kimlik no...
Ana Sayfa 02:08
Bakanlık duyurdu: 10 güne...

Son yıllarda kullanımı sıkça artan ve elektrikli scooter olarak da bilinen elektrikli kaykayların düzenlenmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Teklifte imzası bulunan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı teklifin detaylarıyla ilgili "'Kanun teklifimizle elektrikli kaykayları yasal hale getireceğiz. Şu an herhangi bir yasada karşılığı yok. Ama yasal bir zemine oturtuyoruz. Scooterlar saatte 25 kilometre süratten fazla hız yapamaz. Kullanım yaşı 15 olarak belirlendi. Sürücü belgesine ihtiyaç yok. Sadece kişisel yük taşınacak ve tek kişi binebilecek. Saatte 50 kilometreden fazla hız sınırı olan yollarda kullanılmayacak'' dedi. Türk Dil Kurumu'nun önerisiyle yasa teklifinde ise "scooter" yerine "skuter" ifadesi yer alacak.


Haber Videoları