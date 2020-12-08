Elektrikli kaykaylar için TBMM'ye sunulan yasa telifine göre hız sınır 25 km olacak

Son yıllarda kullanımı sıkça artan ve elektrikli scooter olarak da bilinen elektrikli kaykayların düzenlenmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Teklifte imzası bulunan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı teklifin detaylarıyla ilgili "'Kanun teklifimizle elektrikli kaykayları yasal hale getireceğiz. Şu an herhangi bir yasada karşılığı yok. Ama yasal bir zemine oturtuyoruz. Scooterlar saatte 25 kilometre süratten fazla hız yapamaz. Kullanım yaşı 15 olarak belirlendi. Sürücü belgesine ihtiyaç yok. Sadece kişisel yük taşınacak ve tek kişi binebilecek. Saatte 50 kilometreden fazla hız sınırı olan yollarda kullanılmayacak'' dedi. Türk Dil Kurumu'nun önerisiyle yasa teklifinde ise "scooter" yerine "skuter" ifadesi yer alacak.