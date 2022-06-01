Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: Eren Abluka-14 başladı! 585 personel katılıyor

SON DAKİKA: Eren Abluka-14 başladı! 585 personel katılıyor

SON DAKİKA: Eren Abluka-14 başladı! 585 personel katılıyor
01.06.2022 10:47

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu başlatıldı.

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "Eren Abluka-14 Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) 2022-3" operasyonu başlatıldı.

585 PERSONEL GÖREV ALIYOR
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *585* personel *40* operasyonel tim görev alıyor.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonun ilk gününde Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile *3* bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında;

- (1) adet M16 piyade tüfeği,
- (1) adet AK-47 piyade tüfeği,
- (109) adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,
- (144) adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- (4) adet el bombası,
- (3) adet tuzaklanmış el bombası,
- (5) adet AK-47 Şarjörü,
- (1) adet M16 şarjörü,
- (1) adet el dürbünü,
- (2) adet termal kıyafet,
- (5) kg. EYP yapımında kullanılan gübre ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA* OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor." denildi.

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