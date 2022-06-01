MİT bir suikast hücresini daha çökertti! 4 Rus vatandaşı 6 kişilik casus ekibi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinasyonunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ekimde Çeçen muhaliflere yönelik suikast planlayan 4'ü Rus vatandaşı 6 kişilik casusluk ve suikast şebekesini yakalamıştı. MİT'in bu operasyon öncesinde de Rus istihbaratına çalışan 2'si Türk vatandaşı 6 kişilik bir suikast hücresini geçen yıl martta deşifre ettiği ortaya çıktı. Şebekenin ayrıntılarına ulaşıldı.





HÜCRE ÜYESİ ESKİ RUS POLİSİ

Hücrenin başında Rusya Federasyonu vatandaşı Khamzat Dokuev vardı. Dokuev'in 2014'te suikast girişiminde bulunmak amacıyla Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Daha önce "Iusupov" ve "Dadaev" soyadlarını kullanarak ülkemize giren ve 2015'te casusluk faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edilen Khamzat, bu kez Dokuev adını kullandı.

2011'den bu yana 74 kez giriş çıkış kaydı bulunan Dokuev, beraberindeki iki Rus vatandaşı eski polis Muslim Amiriev ve Badurdin Kimiev ile geçen yıl martta Türkiye'ye giriş yaptı. Şebekenin hedefinde ise Rusya'yı dolandırdığı iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan 3 Rus vatandaşı vardı. İddiaya göre bu isimlerden 2'si Türkiye'deydi.





HEDEFTEKİ İKİ İSİM

Bu iki isim, Rusya Savunma Bakanlığı Mülkiyet İlişkileri Dairesi eski Başkan Yardımcısı Daniil Sukhanov ve Federal Devlet Üniter Teşebbüsü "Saint Petersburg Mühendislik ve Savunma Bakanlığı Teknik Merkezi Eski Başkanı" Alexei Kupriyanov'du. İki isim Rusya'da askeri bölgede bulunan ormanlık alandaki ağaçların keserek Çin'e kereste olarak sattığı ve bundan dolayı Rusya'yı 4 milyar ruble (1 milyar TL) zarar uğrattığı gerekçesiyle suçlanıyordu.





Hücre bu bilgileri Rus istihbaratında görevli Andrey isimli kişiden temin etti. 6 şüpheli de "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





KALDIKLARI OTELE OPERASYON YAPILDI

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 6 kişilik casusluk şebekesine yönelik Fatih'te bir otele operasyon düzenledi. Otele yapılan baskında üç kişi gözaltına alndı. Daha sonrasında ise bu kişilerle irtibatlı diğer üç üye tespit edilerek gözaltına alındı.





MİT, CASUSLARA GÖZ AÇTIRMIYOR

MİT, son dönemde ülkemizde faaliyet göstermeye çalışan yabancı istihbarat ajanlarına karşı göz açtırmıyor.

Türk istihbaratının aylar süren takibiyle geçen yıl ekimde başlatılan ikiz casusluk operasyonunda MOSSAD'ın 15, Rusya'nın 6 casusu peş peşe yakalandı. MİT'e takılan bir başka şebeke de 9 kişilik İran casuslarıydı.





YEREL İSTİHBARAT 'YALNIZ KURT'TAN

Gözaltına alınan 6 kişi arasında, şebekeye Türkiye'deki faaliyetlerinde yardımcı olduğu tespit edilen Ahmet İdigov, "Yalnız Kurt" kod isimli Suat Çoşkun ve bir kamu kuruluşunda görevli K.A.'nın olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Çoşkun'un, Dokuev liderliğindeki şebekeye Rus devletini dolandıran kişileri bulabilmesi için yardımcı olduğu belirlendi.