Haberler Haber Videoları SON DAKİKA! Yargıtay Kadir Şeker'in cezasını bozdu! Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tahliye yolu açılıyor mu?

SON DAKİKA! Yargıtay Kadir Şeker'in cezasını bozdu! Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tahliye yolu açılıyor mu?

SON DAKİKA! Yargıtay Kadir Şeker'in cezasını bozdu! Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tahliye yolu açılıyor mu?
01.06.2022 10:44

OTOMATİK OYNAT

Haber 05:30
MİT bir suikast hücresini daha...
Haber 01:26
İmamoğlu İBB Kirazlı-Halkalı...
Haber 02:32
Bırak demiştiniz annem şimdi...
Haber 04:17
Bıçağı boğazına dayadı engel...
Haber 01:36
TİP'lere bak! Köprüde...
Haber 00:39
Tavan çökünce düğün salonuna...
Haber 00:40
"Kesik baş" vahşetinde son...
Haber 09:31
"Teröre verdikleri desteği...
Haber 01:33
Kocaeli'de helikopter düştü...
Haber 01:03
Seyir halindeki otomobil alev...
Haber 02:14
İşte Zor Mağar'daki...
Haber 00:27
Bülent Ecevit'in CHP sözleri...

Son dakika haberi! Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu.

Haber Videoları

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili incelemesini tamamladı.

Kararda, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle bozulmasına karar verildiği belirtildi.

Şeker'in avukatı İsa Atakan Şahin, Kadir Şeker'e tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?
Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

SON DAKİKA