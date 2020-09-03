Son dakika: Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bir aileye daha güzel haber

03.09.2020 09:14

Son dakika haberine göre, Hacire Akar’ın, HDP’liler tarafından dağa kaçırılmaya çalışılan oğlu için başlattığı evlat nöbeti, çığ gibi büyüdü. Bir ailenin daha evlat hasretinin sona erdiği bildirildi. 20 Eylül 2019 tarihinden günümüze kadar HDP Diyarbakır il binasında evlat nöbeti tutan baba Fahrettin Akkuş oğlu Erkan için eyleme katılmıştı. Akkuş'un mücadelesi sonuç verdi ve oğlu güvenlik güçlerine teslim oldu. Oğluna kavuşacak olan Fahrettin Akkuş, "Çok mutluyum, hep üzüldüm. Bir senedir burada mücadele ettik, mücadelemiz boşuna gitmedi. Allah büyüktür. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum, onlar olmasa biz burada bekleyemezdik." dedi.