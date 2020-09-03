03.09.2020 09:20

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Yıldırım-9 Şenyayla operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.022 personel görev alıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:



Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca "YILDIRIM-9 ŞENYAYLA" Operasyonu başlatıldı.







Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.022) personel [(72) operasyonel tim] görev alıyor.







Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam *38* terörist etkisiz hale getirildi, *22* işbirlikçi yakalandı, *80* mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.





YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



