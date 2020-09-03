HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak ve sıcak hava uyarısı | 3 Eylül İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kars çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 3 Eylül il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SICAK HAVA UYARISI
Hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, sabah doğusunun parçalı bulutlu ve yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve yer yer puslu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyi yer yer puslu.
BOLU °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve yer yer puslu
KASTAMONU °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve yer yer puslu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, sabah kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars çevreleriile Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık