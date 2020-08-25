Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Giresun'da yaşanan felaket sonrasında incelemelerde bulundu

25.08.2020 15:52

Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bölgeye giderek ziyarette bulundu. Erbaş, incelemelerde bulunarak, bu tür olaylar karşısında ibret ve tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Erbaş, sele ilişkin, "Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız." dedi.

Yakın tarihte görülmemiş bir felaketin yaşandığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Vefat eden kardeşlerimiz var, onlara rahmet diliyorum, kayıplarımız var bir an önce bulunması için Cenabı-hak'tan yardım diliyorum." dedi.

"ESKİ HALİNE KAVUŞTURULACAKTIR"

Bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması olduğunu dile getiren Ali Erbaş, "Devletimiz burada, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir çalışma ile ilçemizin ve afete uğrayan yerlerimiz, beldelerimiz, şehirlerimiz büyük bir çalışma ile inşallah en kısa zamanda eski haline kavuşturulacaktır." diye konuştu.

"İBRET VE TEDBİR ALMALIYIZ"

Ali Erbaş, yıkılması gereken binalar olduğunu vurgulayarak, "Yenileri yapılacaktır. Bakanlarımız buradalar, ben dua ediyorum ve sabır, tahammül tavsiye ediyorum çünkü Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız. Bizim için dört önemli unsur var, ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmek. Bir Müslüman'a gerekli olan, bu afet durumlarında bu davranışlardır. Cenabıhak bir daha göstermesin." değerlendirmesinde bulundu.

CAMİLER ZARAR GÖRDÜ

Erbaş, bir gazetecinin selde zarar gören cami olup olmadığı sorusuna, "Espiye'de 2, Yağlıdere'de 1 köy camimiz kullanılamaz hale geldi. Dereli'de ise bir camimizin altındaki Kuran kursumuz kullanılamaz hale geldi." cevabını verdi.

SELDE BABASI KAYBOLAN VATANDAŞLA GÖRÜŞTÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Giresun'da selde babası kaybolan Dursun Can Akar ile bir araya geldi. Kurum, beraberinde Ali Erbaş ile birlikte Dursun Can Akar'ın Dereli ilçesindeki iş yerine geldi.

Burada Kemal Akar'ın oğlu Dursun Can Akar ile bir süre görüşen Kurum, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Akar da babasının selde kaybolmasına ilişkin, "Tek isteğimiz mezarına koyulması." ifadelerini kullandı.

"BOYNUMUZ KILDAN İNCE"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise devletin birlik ve beraberlik içerisinde Kemal Akar'ın en kısa zamanda bulunması için çalıştığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ümidimiz sağ salim bulunsun. Her halükarda ya sağ ya da vefat etmiş olarak devletimiz bulmaya çalışıyor. Biz dua, sabır, tevekkül, tahammül edeceğiz. İsyan etmeyeceğiz. Cenabı-hak'tan gelen her türlü afet önüne geçemeyeceğimiz için 'Boynumuz kıldan ince.' diyeceğiz ama bundan sonra tedbirlerimizi alacağız. Bakanlarımızın, yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda evlerimizi ona göre yapacağız. Bu tedbirdir ve en önemli görevlerimizden birisidir. Cenabıhak yardımcımız olsun. Sabır ve tahammül içerisinde inşallah kayıplarımızı bulmaya çalışacağız."