Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken "Kızılelma" paylaşımı

25.08.2020 15:45

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan: Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum.