Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Nahçıvan tepkisi!

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, ''İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir" ifadeleri kullanıldı.