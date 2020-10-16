Son dakika: 'Kozmik Oda' davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Kozmik Oda soruşturmasında TSK personeline kumpas kurulmasına ilişkin davada 28 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapse mahkum edildi.

FETÖ'nün Kozmik Oda soruşturmasında TSK personeline kumpas kurulmasına ilişkin davada 28 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapse mahkum edildi.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın 'Kozmik Odaları'nda günlerce süren aramalarla devam eden soruşturmada görev alan çoğu eski istihbaratçı polis 3'ü tutuklu 82 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 28 sanığa 'terör örgütü üyeliği' suçundan 2 yıl 1 aydan 10 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası verdi.