Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 01:09 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 01:12

Kavşakta Çarpıştılar

Olay, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana geldi. D-014 kara yolu Kayacık Mahallesi kavşağında, Y.Ş. idaresindeki otomobil ile M.A.D'nin kullandığı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kara yolunda trafik akışı kısa süreliğine sekteye uğradı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve emniyet güçlerine bildirdi.

Ekipler Hızla Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan emniyet güçleri, yeni bir kazanın yaşanmaması adına yolda çevre güvenliği alarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Sağlık ekipleri ise hurdaya dönen araçlarda bulunan yaralılara müdahale etmek için adeta zamanla yarıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüleri ile birlikte hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Y.Ö. ve Ö.Ç. yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahalelerin ardından, ambulanslarla Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.