CANLI YAYIN
Geri
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya D-014 kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı.

Kavşakta Çarpıştılar

Olay, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana geldi. D-014 kara yolu Kayacık Mahallesi kavşağında, Y.Ş. idaresindeki otomobil ile M.A.D'nin kullandığı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kara yolunda trafik akışı kısa süreliğine sekteye uğradı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve emniyet güçlerine bildirdi.

Ekipler Hızla Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan emniyet güçleri, yeni bir kazanın yaşanmaması adına yolda çevre güvenliği alarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Sağlık ekipleri ise hurdaya dönen araçlarda bulunan yaralılara müdahale etmek için adeta zamanla yarıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüleri ile birlikte hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Y.Ö. ve Ö.Ç. yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahalelerin ardından, ambulanslarla Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

İzmir’de Miting alanı gerginliği: Barikatı aşıp TOMA’nın üzerine çıkan gösterici gözaltında!
İzmir’de Miting alanı gerginliği: Barikatı aşıp TOMA’nın üzerine çıkan gösterici gözaltında!
Başkan Erdoğan'dan kurban bayramı mesajı
Başkan Erdoğan'dan kurban bayramı mesajı
Kadına şiddeti engellemek isteyen iki kardeş bıçaklanarak yaralandı!
Kadına şiddeti engellemek isteyen iki kardeş bıçaklanarak yaralandı!
Camideki çirkin saldırı cezasız kalmadı: İmamı darbeden şüpheli gözaltında
Camideki çirkin saldırı cezasız kalmadı: İmamı darbeden şüpheli gözaltında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle