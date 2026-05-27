Otomobil kül oldu: Sürücü canını son anda kurtardı

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 00:08 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 00:12

Seyir Halindeyken Alevler Yükseldi

Yangın, saat 21.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi.Furkan A. idaresindeki otomobil, Çorlu-Yenice kara yolu üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı. Aynadan dumanları ve parlayan alevleri fark eden sürücü Furkan A., soğukkanlılığını koruyarak otomobili hızla yolun sağ kenarına çekip kendini dışarı attı.

Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sararken, sürücünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri kara yolunda çevre güvenliği alarak olası bir patlama ihtimaline karşı trafiği kontrollü şekilde durdurdu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise alev alev yanan araca köpük ve suyla müdahale etti.

Otomobil Demir Yığınına Döndü

İtfaiye ekiplerinin yoğun ve zamanında müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, adeta demir yığını haline gelen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Küle dönen araç, çekici yardımıyla kara yolundan kaldırılıp otoparka çekildi.