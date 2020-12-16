SON DAKİKA VİDEO: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ambargoya rağmen yerli-milli imkanlarla Hisar A+ füzesini ürettik

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni’ne yağtığı canlı bağlantıda savunma sanayisi alanında yaşanan önemli bir gelişmeyi ve arka planındaki sıkıntıları ilk defa aktardı. Erdoğan bir parçaya uygulanan ambargo nedeniyle Hisar A+ hava savunma füzesinin üretimini birkaç ay geciktiğini ancak yerli ve milli imkanlarla o parçanın da üretilip füzenin seri üretime geçildiğini aktardı. Başkan Erdoğan, ardından Hisar A+ hava savunma füzesinin son test videolarını da paylaştı.