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SON DAKİKA VİDEO: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ambargoya rağmen yerli-milli imkanlarla Hisar A+ füzesini ürettik

SON DAKİKA VİDEO: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ambargoya rağmen yerli-milli imkanlarla Hisar A+ füzesini ürettik
16.12.2020 14:28
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni’ne yağtığı canlı bağlantıda savunma sanayisi alanında yaşanan önemli bir gelişmeyi ve arka planındaki sıkıntıları ilk defa aktardı. Erdoğan bir parçaya uygulanan ambargo nedeniyle Hisar A+ hava savunma füzesinin üretimini birkaç ay geciktiğini ancak yerli ve milli imkanlarla o parçanın da üretilip füzenin seri üretime geçildiğini aktardı. Başkan Erdoğan, ardından Hisar A+ hava savunma füzesinin son test videolarını da paylaştı.


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