Seyir halindeki kamyonetten yola dev demir kafes düştü

Bursa-Ankara karayolunda kasadaki yükü fırlayan kamyonet sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Hızla akan trafikte yol ortasına savrulan dev kafes nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Seyir Halindeyken Yola Fırladı

Bursa istikametinden İnegöl yönüne doğru seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonetin kasasında taşınan dev demir kafes, sabitleme mekanizmasının gevşemesi sonucu bir anda yerinden çıktı. Büyük bir gürültüyle karayolunun ortasına düşen kafes, arkadan gelen araçlar için büyük tehlike oluşturdu.

Vatandaşlar Zaman Kaybetmeden Harekete Geçti

Hızla akan trafikte yolun ortasında kalan dev demir yığını nedeniyle sürücüler ani manevralar yapmak zorunda kalırken, bölgede kısa süreli bir panik havası hakim oldu. O sırada karayolu kenarında bulunan 3 duyarlı vatandaş, yaşanan tehlikeyi ve sürücülerin zor anlar yaşadığını fark ederek hemen harekete geçti. Akan trafiğe rağmen yola çıkan vatandaşlar, oldukça ağır olan demir kafesi el birliğiyle sürükleyerek yol kenarına taşımayı başardı.

Olası Bir Facia Önlenmiş Oldu

Vatandaşların hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde karayolunda meydana gelebilecek olası bir zincirleme trafik kazasının önüne geçildi. Kafesin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kısa sürede yeniden normale döndü. Bir süre sonra yükünün kasadan düştüğünü fark ederek olay yerine geri dönen kamyonet sürücüsüne, muhafaza altına alınan demir kafes vatandaşlar tarafından tutanakla teslim edildi.

