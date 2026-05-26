Başkan Erdoğan'dan kurban bayramı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında, Türkiye’nin küresel krizlerin ortasında güçlü yapısıyla bir "istikrar adası" olarak göz doldurduğunu belirterek toplumsal dayanışmayı temsil eden iç cephenin önemine dikkat çekti; "Terörsüz Türkiye" vizyonuna dair yürütülen süreçte hiçbir taviz verilmeden "sapa sağlam ve hızla yola devam edildiğini" vurgulayan Erdoğan, İsrail’in tahrik ve tertipleriyle bölgeyi ateşe atan savaş politikalarına tepki göstererek Gazze’deki mazlumların acısını paylaştı ve bayram vesilesiyle yola çıkacak sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırıp kutsal topraklardaki hacıları tebrik etti.
