Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Kilis'te yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan durada yaptığı konuşmada ölü yaralı sayısını açıkladı. Erdoğan; "Can kaybı sayısı 16 bin 546'ya yükseldi. 66 bin 132 yaralı var, 6 bin 44 bina yıkıldı" dedi.

ÜÇÜNCÜ GÜN DEPREM BÖLGESİNDE

Başkan Erdoğan dün depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay'a gitti. Hatay'da incelemelerde bulunan Erdoğan daha sonra Adana'ya geçti. Erdoğan bölgelerdeki çalışmaları yerinde incelerken vatandaşla kucaklaşıp, "Kimseyi sahipsiz bırakmayacağız" mesajı verdi. Erdoğan, daha önceki depremleri hatırlatarak, "Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir." dedi. Başkan Erdoğan Gaziantep'te incelemelerde bulunuyor. Erdoğan, Gaziantep'in ardından Osmaniye'de incelemelerde bulundu.

Erdoğan, depremin etkilediği Osmaniye'de yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremin 10 büyük ilde çok büyük yıkımlara sebep olduğunu, Osmaniye'nin de depremin vurduğu şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Dünden bu yana ziyaret ettiği deprem bölgelerindeki şehirlerde, yaşanan yıkımı bizzat yerinde gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Şu an itibarıyla depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 16 bin 170'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 64 bin 194'e ulaştı, yıkılan bina sayısı da 6 bin 644." bilgisini verdi.