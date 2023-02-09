Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: Depremde ölü sayısı kaça çıktı? Yaralı sayısı kaç oldu? Başkan Erdoğan SON DURUMU açıkladı! | VİDEO

SON DAKİKA: Depremde ölü sayısı kaça çıktı? Yaralı sayısı kaç oldu? Başkan Erdoğan SON DURUMU açıkladı! | VİDEO

SON DAKİKA: Depremde ölü sayısı kaça çıktı? Yaralı sayısı kaç oldu? Başkan Erdoğan SON DURUMU açıkladı! | VİDEO
09.02.2023 18:40 - Son Güncelleme: 09.02.2023 18:43

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Otoritelerce "asrın felaketi" olarak tanımlanan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Peki; Depremde ölü sayısı kaça çıktı? Yaralı sayısı kaç oldu - kaç kişi yaralandı? Başkan Erdoğan, saat 16:50 itibarıyla SON DURUMU açıkladı. İşte detaylar...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Kilis'te yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan durada yaptığı konuşmada ölü yaralı sayısıaçıkladı. Erdoğan; "Can kaybı sayısı 16 bin 546'ya yükseldi. 66 bin 132 yaralı var, 6 bin 44 bina yıkıldı" dedi.

ÜÇÜNCÜ GÜN DEPREM BÖLGESİNDE
Başkan Erdoğan dün depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay'a gitti. Hatay'da incelemelerde bulunan Erdoğan daha sonra Adana'ya geçti. Erdoğan bölgelerdeki çalışmaları yerinde incelerken vatandaşla kucaklaşıp, "Kimseyi sahipsiz bırakmayacağız" mesajı verdi. Erdoğan, daha önceki depremleri hatırlatarak, "Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir." dedi. Başkan Erdoğan Gaziantep'te incelemelerde bulunuyor. Erdoğan, Gaziantep'in ardından Osmaniye'de incelemelerde bulundu.

Erdoğan, depremin etkilediği Osmaniye'de yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremin 10 büyük ilde çok büyük yıkımlara sebep olduğunu, Osmaniye'nin de depremin vurduğu şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Dünden bu yana ziyaret ettiği deprem bölgelerindeki şehirlerde, yaşanan yıkımı bizzat yerinde gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Şu an itibarıyla depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 16 bin 170'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 64 bin 194'e ulaştı, yıkılan bina sayısı da 6 bin 644." bilgisini verdi.

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